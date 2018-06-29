Facebook запатентував систему для таємного підслуховування телевізорів людей

Це щось на зразок Shazam для телебачення, але користувач не буде підозрювати, що хтось слухає його телевізор.

Facebook запатентував систему, яка буде зможе віддалено активувати мікрофон у мобільному телефоні. Це потрібно для того, щоб підслухати, що люди дивляться по телевізору, пише The Guardian.

Згідно з патентною заявкою, система буде реагувати на вбудовані і в телешоу і рекламні ролики сигнали, не чутні для людей. Коли нечутний сигнал прозвучить з телевізора, система автоматично вмикає мікрофон на смартфоні чи планшеті, щоб записати звук і зафіксувати, як довго люди дивляться шоу чи рекламу. Записи потім будуть співставленні з базою даних, щоб Facebook міг визначити, що саме дивилися користувачі. Це схоже на Shszam для телебачення, але в цьому випадку люди не будуть навіть знати, що система увімкнулася. Згідно з патентом, система також буде визначати стать і вік гладячів біля телевізора.

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Потенційно Facebook може запропонувати цю інформацію телекомпаніям в якості точної статистики для їхніх шоу і реклами. Крім того, на основі даних можна завести на кожного користувача індивідуальний профіль для підвищення ефективності таргетингової реклами.

Юристи вважають, що втілення такої системи стало б вторгненням в домівки користувачів. Крім того, вона б підслуховувала і записувала приватні розмови без відома людей. А це все порушення закону.

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У свою чергу, у Facebook запевнили, що не збираються втілювати запатентовану систему. За словами директора з інтелектуальної власності Аллена Ло, соціальна мережа зареєструвала її для того, щоб не дозволити нікому щось подібне збудувати.