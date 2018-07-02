Штучний інтелект навчили визначати, наскільки люди розумні

Для цього машині потрібні лише знімки МРТ.

Новий штучний інтелект може нарешті покласти суперечкам навколо IQ-тестів. Вчені навчили комп'ютер визначати рівень інтелекту людей за знімками результатів сканування мозку.

Вчені з Каліфорнійського технологічного інституту, Медичного центру Cedars-Sinai і Університету Салерно стверджують, що їхня система може визначити рівень інтелекту людей за допомогою МРТ і спостереження за активністю мозку у спокійному стані, пише Daily Mail.

За їхніми словами, розумові здібності можна визначити завдяки виявленню закономірностей у активності мозку в моменти, коли він відпочиває і не шукає жодних рішень для головоломок, математичних завдань чи загадок.

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«Ми виявили, що якщо люди просто лежать спокійно у сканері, поки ми оцінюємо закономірності у їхній мозковій активності, то ми досить точно можемо спрогнозувати їхній інтелект за допомогою цих даних», - сказав голова проекту Ральф Адольфс.

Функціональний МРТ будує карту мозкової активності, виявляючи зміни у припливу крові до певних ділянок мозку. Щоб натренувати алгоритм, вчені завантажили результати сканування мозків і оцінки інтелекту 900 людей, які брали участь у проекті Human Connectome Project і Національного інституту охорони здоров’я, присвяченому пошуку відповідей на питання про природу багатьох зв’язків у людському мозку.

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Після обробки цих даних, алгоритм вчених був здатен визначити людський інтелект «зі статистично суттєвою точністю» серед цих 900 людей, каже постдокторант медичного центру Cedars-Sinai Жульєн Дюбуа. Але він визнав, що ще багато належить зробити для покращення роботи алгоритму.

Вчені вважають, що оцінку людської розумової активності за допомогою штучного інтелекту можна використати для кращого діагностування аутизму, шизофренії, тривожних станів, а також виявляти пухлини і аневризми.