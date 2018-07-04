Миттєво спалює шкіру: Китай заявив про створення лазерної зброї і готовність до масового виробництва (фото)
Китайські військові заявили, що розробили нову портативну лазерну зброю, яка може знищити ціль з великої відстані.
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Як повідомляє South China Morning Post, лазерна штурмова гвинтівка ZKZM-500 класифікується як «нелетальна». Вона створює пучок енергії, який можна побачити неозброєним оком, але який може проходити крізь вікна і викликати "миттєве обвуглювання шкіри і будь-яких інших живих тканин".
«Новий пристрій здатний спалити одяг за кілька секунд...Таким чином, все тіло людини піддається небезпеці», — розповів один з китайських зброярів.
Зброя калібру 15 мм важить три кілограми — навіть менше, ніж АК-47 — і має забійну дальність 800 метрів. Зброя може бути закріплена на автомобілях, човнах і літаках.
В даний час вона готова до масового виробництва, і перші зразки, швидше за все, будуть передані підрозділам по боротьбі з тероризмом китайської поліції.
У разі ситуації із захопленням заручників зброя може бути використана для стрільби через вікна по терористах та тимчасового позбавлення свідомості.