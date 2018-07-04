Миттєво спалює шкіру: Китай заявив про створення лазерної зброї і готовність до масового виробництва (фото)

У разі ситуації із захопленням заручників зброя може бути використана для стрільби через вікна по терористах та тимчасового позбавлення свідомості.

Китайські військові заявили, що розробили нову портативну лазерну зброю, яка може знищити ціль з великої відстані.

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Як повідомляє South China Morning Post, лазерна штурмова гвинтівка ZKZM-500 класифікується як «нелетальна». Вона створює пучок енергії, який можна побачити неозброєним оком, але який може проходити крізь вікна і викликати "миттєве обвуглювання шкіри і будь-яких інших живих тканин".

«Новий пристрій здатний спалити одяг за кілька секунд...Таким чином, все тіло людини піддається небезпеці», — розповів один з китайських зброярів.

Зброя калібру 15 мм важить три кілограми — навіть менше, ніж АК-47 — і має забійну дальність 800 метрів. Зброя може бути закріплена на автомобілях, човнах і літаках.

В даний час вона готова до масового виробництва, і перші зразки, швидше за все, будуть передані підрозділам по боротьбі з тероризмом китайської поліції.

У разі ситуації із захопленням заручників зброя може бути використана для стрільби через вікна по терористах та тимчасового позбавлення свідомості.