На апарат NASA, який підлетить до Сонця, встановили теплозахисний екран

Сонячний зонд Parker підлетить до Сонця ближче, ніж будь-який інший апарат раніше.

У серпні NASA запустить новий міжпланетний космічний апарат до Сонця, який вже одержав свій надміцний теплозахисний екран.

Захисний щит на Parker Solar Probe встановлювали у Флориді, де він в даний час готується до запуску, передає Новое время.

Сонячний зонд Parker підлетить до Сонця ближче, ніж будь-який інший апарат раніше. Зонд буде знаходитися всього в 6,2 мільйони кілометрів до поверхні Сонця, де буде взаємодіяти з сонячною короною або зовнішньою атмосферою.

Parker допоможе вченим дізнатися про походження і еволюції сонячного вітру, а також надасть інформацію, яка допоможе експертам прогнозувати зміни в космічному оточенні Землі.

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Теплозахисний екран на Parker Solar Probe складається з двох шарів вуглецевого композиту, який оточує товсту серцевину з піни. Маса такої конструкції становить близько 72,5 кг

Щит призначений для захисту всього, що потрапляє в його тінь, яка повинна охоплювати космічний корабель і його інструменти. Щит також має спеціальне біле покриття, що відбиває тепло Сонця. Якщо він правильно виконає свою роботу, екран досягне температури понад 2500 градусів за Фаренгейтом (1370 градусів Цельсія), в той час як сонячний зонд Parker збереже температуру до 30 градусів Цельсія.

Після установки щита Parker Solar Probe майже готовий до запуску. Космічний корабель планується запустити на борту ракети Delta IV Heavy з мису Канаверал, штат Флорида, вже 4 серпня.

Агентство NASA запросив представників ЗМІ на презентацію вже зібраного апарата, яка пройде 13 липня на території Astrotech Space Operations у Тайтусвилле, штат Флорида.

Як повідомляв УНІАН, раніше японський зонд за три роки дістався до астероїда-"пельменя".