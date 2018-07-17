Носи їх, а не жуй: в Амстердамі випустили кросівки з жувальної гумки (відео)
12:37, 17 липня 2018Наука та IT
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Gumshoe – перші кросівки з переробленої жувальної гумки.
В Амстердамі випустили кросівки з жувальної гумки
Щорічно жителі Нідерландів випльовують на вулиці понад 1,5 млн кг жувальної гумки.
Креативні дизайнери знайшли такій жуйці застосування – виготовляти з неї кросівки.
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Сама жуйка використовується для створення підошви, все інше зроблено зі шкіри. Для створення чотирьох пар кросівок витрачається близько 1 кг жувальної гумки.
На підошві зображена карта Амстердама і три хрести - символ міста.
Кросівки доступні в рожевому, чорному і червоному варіантах, і купити їх можна за 200 евро.
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