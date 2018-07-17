Носи їх, а не жуй: в Амстердамі випустили кросівки з жувальної гумки (відео)

12:37, 17 липня 2018
Наука та IT
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Креативні дизайнери знайшли такій жуйці застосування – виготовляти з неї кросівки.

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Сама жуйка використовується для створення підошви, все інше зроблено зі шкіри. Для створення чотирьох пар кросівок витрачається близько 1 кг жувальної гумки.

На підошві зображена карта Амстердама і три хрести - символ міста.

Кросівки доступні в рожевому, чорному і червоному варіантах, і купити їх можна за 200 евро.  

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Теги: #екологія#Амстердам#технології#взуття