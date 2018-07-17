Носи їх, а не жуй: в Амстердамі випустили кросівки з жувальної гумки (відео)

Gumshoe – перші кросівки з переробленої жувальної гумки.

Щорічно жителі Нідерландів випльовують на вулиці понад 1,5 млн кг жувальної гумки.

Креативні дизайнери знайшли такій жуйці застосування – виготовляти з неї кросівки.

Читайте такожУ Німеччині випустили кросівки з вбудованим проїзним

Сама жуйка використовується для створення підошви, все інше зроблено зі шкіри. Для створення чотирьох пар кросівок витрачається близько 1 кг жувальної гумки.

На підошві зображена карта Амстердама і три хрести - символ міста.

Кросівки доступні в рожевому, чорному і червоному варіантах, і купити їх можна за 200 евро.