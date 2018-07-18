Мегхалайська доба: вчені дали офіційну назву нашій ері

16:38, 18 липня 2018
Наука та IT
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Також на міжнародній геохронологічної шкалою з'являться северогриппианский і гренландський періоди / фото IUGS

Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на Міжнародну геохронологічну комісію.

Нова ера, в якій живуть сучасні люди, отримала назву мегхалайської. Точкою відліку нової епохи стала мегазасуха, яка знищила кілька стародавніх цивілізацій по всьому світу.

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Також на міжнародній геохронологічній шкалі з'являться північногриппіанський і гренландський періоди, які разом з мегхалайським стануть частиною епохи галоцена, яка почалася 11700 років тому.

Тим не менш, деякі представники наукової спільноти стурбовані таким рішенням і не впевнені в тому, що кліматичні зміни, взяті в якості роздільників для трьох нових тимчасових проміжків, дійсно заподіяли глобального впливу на розвиток планети.

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