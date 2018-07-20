В Україні розкопали могилу "відьми"

Похована лежить обличчям донизу із заведеною за спину рукою.

У селі Легедзине Черкаської області вчені знайшли могилу жінки III–IV ст. Захоронення суперечить усім тодішнім традиціям.

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"Похована — віком до 25 років. Лежить обличчям донизу із заведеною за спину рукою. Звичний для того часу поховальний інвентар відсутній", — говорить Gazeta.ua співробітник Національного історичного музею 41-річний Сергій Діденко.

Похована жінка інакше, бо її могли вважати відьмою. Могила належить до епохи черняхівської культури. Вона існувала у перших п'яти століттях нашої ери.

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