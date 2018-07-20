В Україні розкопали могилу "відьми"
09:26, 20 липня 2018Наука та IT
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Похована лежить обличчям донизу із заведеною за спину рукою.
Розкопки, ілюстрація / фото facebook.com/allisscorp
У селі Легедзине Черкаської області вчені знайшли могилу жінки III–IV ст. Захоронення суперечить усім тодішнім традиціям.
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"Похована — віком до 25 років. Лежить обличчям донизу із заведеною за спину рукою. Звичний для того часу поховальний інвентар відсутній", — говорить Gazeta.ua співробітник Національного історичного музею 41-річний Сергій Діденко.
Похована жінка інакше, бо її могли вважати відьмою. Могила належить до епохи черняхівської культури. Вона існувала у перших п'яти століттях нашої ери.
Як повідомляв УНІАН, Чернігівські археологи під час розкопок мису Єлецької гори знайшли стародавнє християнське кладовище, яке досягає семи ярусів.
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