У Чернігові археологи знайшли стародавнє семиярусне кладовище

Знайдене християнське кладовище не згадується в жодному з письмових джерел.

Чернігівські археологи під час розкопок мису Єлецької гори знайшли стародавнє християнське кладовище, яке досягає семи ярусів.

Про це повідомила кандидат історичних наук, доцент Інституту історії, етнології та правознавства Національного університету "Чернігівський колегіум" Олена Черненко на сторінці в Facebook.

За її словами, Єлецька гора була однією з найдавніших заселених ділянок у межах сучасного Чернігова.

"Про привабливість її для давніх мешканців краю свідчать виявлені під час досліджень культурного шару уламки керамічних посудин доби бронзи, раннього заліза, слов’янського часу", - йдеться в повідомленні.

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Черненко розповіла, що знайдене християнське кладовище сформувалося після навали монголів.

"Воно функціонувало безперервно протягом багатьох століть (принаймні до ХІХ ст.), внаслідок чого утворилось до 7 ярусів могил, котрі перекривають та прорізають одна одну", - написала Черненко.

При цьому наголошується, що це кладовище не позначене на жодному з планів Чернігова та не згадується в жодному з письмових джерел, імовірно через те, що воно не було монастирським і там знаходиться багато дитячих могил. Але його виникнення можна пов’язати з розташованим поруч мурованим Успенським собором ХІІ ст., збереженим після нашестя монголів.

Також Олена Черненко зазначила, що поміж могил у материку вдалось виявити залишки більш давніх об’єктів - 10-11 століть.

"З цими об’єктами пов’язані, окрім численних уламків кераміки, знахідки імпортного посуду, предметів побуту (ключі, ножі, пряслиця), вудила та кресало, копоушка, деякі інші речі. Знайдено також хрестик ХVІІІ ст., а в заповненні одного із захоронень – дві "димлені" миски цього ж часу", - написала Черненко.