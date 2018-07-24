Схід «кривавого місяця»: в кінці тижня відбудеться найдовше місячне затемнення століття

У сукупності це небесне явище буде тривати близько години та 43 хвилин, але часткове затемнення до і після повної фази триватиме годину і шість хвилин.

У п'ятницю, 27 липня, у всьому світі буде спостерігатися найдовше повне місячне затемнення за сто років.

У сукупності це небесне явище буде тривати близько години та 43 хвилин, але часткове затемнення до і після повної фази триватиме годину і шість хвилин, пише СNN.

Суть явища "кривавого місяця"

Повний місяць під час затемнення перефарбується в драматичний колір. В залежності від погодних умов «кривавий місяць» може бути ржавим, цегляним або червоним. «Місяць не завжди знаходиться в ідеальному положенні згідно з Сонцем і Землею, тому ми не отримуємо місячного затемнення в кожному місячному циклі, — сказав Бред Такер, астроном з Дослідницької школи астрономії та астрофізики Австралійського національного університету. — Ви побачите, як сонця схід і захід Землі висвітлюють поверхню Місяця — на відстані понад 350 000 км. Якщо б ви були на Місяці, ви б побачили повне сонячне затемнення, оскільки Земля блокувала б Сонце».

Цей повний місяць у липні також відомий як «міні-місяць», тому що він знаходиться на далекій відстані від Землі і здається маленьким.

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Люди в Австралії, Новій Зеландії, Європі, Африці та Азії будуть мати кращу можливість для спостереження затемнення, в той час як заключні етапи явища після заходу сонця будуть видні в деяких частинах Південної Америки.

Для тих, хто знаходиться на Близькому Сході і на Мадагаскарі, затемнення буде відбуватися близько опівночі, а люди в Європі і Африці будуть мати кращий вигляд між заходом і північчю. Азія, Індонезія і Австралія побачать це між північчю і сходом сонця в суботу.

А ось Північна Америка, велика частина Тихого океану і велика частина Арктики нічого не помітять.

З давніх часів "Кривавий місяць" завжди викликав страх і навіть жах у жителів нашої планети

Люди вірили, що червоний колір Місяця надає кров нечисті. Китайці вірили, що під час затемнення місяць дракон пожирає, стародавні германці вважали, що його пожирає гігантський вовк, повідомляє "znaj.ua".

Так, затемнення завжди сприймалися людством як провісники нещасть.

При цьому Місячне затемнення 27 липня 2018 року вплине на всі знаки Зодіаку, але більше всього на Тельців, Львів, Скорпіонів, Водоліїв. Основні його теми: творчість, особисті відносини, а також будинок і сім'я.

Багатьом захочеться звільнитися від обмежень, зруйнувати усталений порядок речей. Ви можете діяти необачно, забувши про наслідки.

Місяць у з'єднанні з Марсом, який наблизиться до Землі в цей час, породжує складні емоції, їх нелегко контролювати. Астрологи попереджають: будьте дуже обережні, не рубайте з плеча, не лайтеся, не думайте про погане.

Якщо відчуваєте нервозність, краще відступіть і спробуйте абстрагуватися від ситуації. Інакше ви втратите самоконтроль і будете поводитися ірраціонально.

Але якщо заспокоїтися не виходить, займіться тим, що допоможе вам зняти напругу: приберіть сміття в хаті, рушайте на прогулянку, зателефонуйте близьким.

Але вплив Урана також розбурхує свідомість, викликає бажання зайнятися творчістю. Так що не стримуйте ваші творчі пориви, сміливо беріться за будь-який творчий проект.