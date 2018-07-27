Google заборонила в Play Market програми для майнінга криптовалют

Заборона Google слідує за аналогічним рішенням Apple, яка відновила свої власні умови для розробників в червні.

Компанія Google оновила Центр правил для розробників, додавши нові категорії забороненого контенту, зокрема - програми для майнингу криптовалюти на пристроях.

При цьому додатки, які регулюють майнінг дистанційно", все ще можна, пише НВ з посиланням на Mashable.

"Ми не дозволяємо додатки які добувають криптовалюту на пристроях. У той же час, ми дозволяємо додатки, які дистанційно керують розробкою криптовалют", - йдеться в новій політиці Google.

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Звичайно, в більшості випадків ваш смартфон просто не має достатньої потужності для майнингу криптовалюти. Однак, великою проблемою є ситуація, коли розробники приховують програмне забезпечення для кріитодобування в інших додатках, не повідомляючи користувачів. Це проблема зберігається в Play Store протягом кількох років.

Згідно з новими правилами, до заборонених тепер належать такі додатки, як MinerGate, Crypto Miner, NeoNeonMiner і подібні. У квітні Google також заборонив розміщувати розширення для майнингу криптовалют в Chrome Web Store.

Заборона Google слідує за аналогічним рішенням Apple, яка відновила свої власні умови для розробників в червні. Apple, однак, пішла ще далі, також забороняючи додатки, які використовують криптовалюту як стимул для завантаження додатків або активності в соціальних мережах.

Крім того, під заборону потрапили додатки з засиллям реклами, де після будь-якої дії користувача програма показує рекламу, а також категорія ПО, що свідомо вводить користувачів в оману.