Цукерберг: в Facebook не буде кнопки "не подобається"

"Дуже часто люди діляться сумними речами, або ж тим, що зачіпає культури різних країн, соціальне життя", - зауважив він. Надання панелі з "емоційними кнопками" - співчуття або подиву, можливо, за його словами, буде корисним для тих, хто не має наміру писати безліч коментарів, але хотів би позначити участь в житті друзів, повідомляє ТАСС.

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"Багато говорять про необхідність появи кнопки "не подобається", - зауважив Цукерберг. - Ми міркували на цю тему. Люди хочуть отримати можливість говорити про те, що деякі речі не гарні, однак, ми не думаємо, що це привнесе щось позитивне". "Ми не будемо створювати її, - підкреслив він. - Я не вважаю, що Facebook потребує шкали градації - "подобається" чи "не подобається", і я не думаю, що кнопка "не подобається" представляє якусь цінність чи принесе користь спільноті мережі".