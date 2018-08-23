Вчені знайшли новий орган у імунній системі людини

Він запам’ятовує всі хвороби, якими людина будь-коли хворіла.

Дослідники з австралійського Інституту медичних досліджень Гарван виявили структуру в імунній системі, яка «пам’ятає» всі попередні інфекції і вакцинації. Вона наповнена імунними клітинами різних видів, які реагують на патогени, з якими зіштовхнулося людське тіло.

Як пише Newsweek, «мікроорган» розміщений з зовнішнього боку лімфатичних залоз, щоб виявляти інфекції якомога раніше. Його вдалося виявити за допомогою передової технології під назвою «3D-мікроскопія», за допомогою якої вчені «фільмували» імунну систему в дії у тілі живих тварин.

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«Це дозволило нам створити тривимірні знімки у реальному часі, скануючи «шари» лімфатичних вузлів у живих тварин, а також проводячи електронну томографію і сотень пацієнтів», - пояснив автор дослідження Трі Фан.

«Відтворюючи шари у вигляді тривимірного зображення і спостерігаючи за рухом клітин і тим, як вони взаємодіють одна з одною, ми змогли чітко виявити цю нову структуру», - пояснив він.

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Виявлений новий «мікроорган» тонкий, плоский і дає про себе знати лише тоді, коли тварини мають справу з інфекцією, з якою тіло ніколи не зіштовхувалося. Виявлену структуру в імунній системі назвали «субкапсулярним проліферативним центром». Його вдалося виявити як у мишей, так і у людей.