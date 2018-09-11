Презентація Apple 12 вересня: які iPhone представить компанія (фото, відео)

Головними новинками презентації Apple 12 вересня 2018 стануть нові iPhone.

Apple в середу, 12 вересня, презентує низку новинок. Очікується, що компанія покаже три нові смартфони — iPhone XS, iPhone XS Plus і iPhone XC з екранами на 5,8, 6,5 6,1 дюйма відповідно.

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Судячи з опублікованих раніше фотографій нових iPhone XS, обидва варіанти будуть продаватися в золотій гамі. Всього ж iPhone XS вийдуть в трьох кольорах - ще буде "сірий космос" і сріблястий.

Смартфони iPhone XS отримають поліпшені OLED-дисплеї з мінімальними рамками, найпотужніший процесор A12, вдосконалені камери - подвійні вертикальні, підтримку ще більш швидкої зарядки і прискорену бездротову зарядку.

Варто зазначити, що 6,5-дюймовий iPhone XS стане смартфоном Apple з найбільшим дисплеєм в історії.

Очікується, що об'єм оперативної пам'яті 5,8-6,5-дюймових iPhone XS складе 4 ГБ, вбудованої - 64, 256 і 512 ГБ.

Крім того, у ЗМІ просочилася інформація, що Apple відмовиться від слова "Plus" - обидва смартфони нібито будуть з однаковою назвою: користувачі будуть називати їх 5,8-дюймовий iPhone XS і 6,5-дюймовий iPhone XS.

За інформацією джерел The Verge, новий флагман з 6,5-дюймовим екраном може отримати назву iPhone XS Max.

Варто зазначити, що вперше в історії Apple iPhone XS отримає підтримку двох сім-карт. Правда, ця версія буде доступна для продажу лише в деяких країнах світу.

Ціни на нові смартфони Apple:

5,8-дюймовий iPhone XS — від $800 до $899;

6,5-дюймовий iPhone XS — від $900 до $999.

iPhone ХС

Раніше з'явилася інформація, що Apple може назвати бюджетну модель iPhone 9, однак, найімовірніше, смартфон отримав назву iPhone ХС. Як і повідомлялося раніше, він має екран в 6,1 дюйма.

Фото iPhone ХС опублікував в Twitter користувач Ben Geskin. Судячи зі знімків, новий смартфон Apple буде доступний у трьох кольорах – червоному, білому і синьому. Смартфон отримає підтримку функції розпізнавання обличчя 3D Touch, потужний процесор і поліпшену, якщо порівнювати з iPhone 8, камеру. У iPhone ХС також буде версія з двома сім-картами для деяких країн.

iPhone Xc (6.1" LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 6 вересня 2018 р.

Ціна майбутньої найдоступнішої новинки в лінійці Apple складе, за різними даними, від $600 до $849.

Всі три нових iPhone отримають "моноброву", керування жестами по екрану і систему розпізнавання обличчя Face ID. Аналітики заявляють, що в 2018 році Apple остаточно відмовиться від сканера відбитків пальців Touch ID.

Старт продажів iPhone XS намічений на 14 вересня: саме в цей день відкриються попередні замовлення на гаджети. У продаж смартфони надійдуть 21 вересня.