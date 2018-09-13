iPhone Xs Max проти Samsung Galaxy Note 9: доведеться обирати між «монобровою» і стілусом

Обидва флагманські смартфони настільки потужні, що порівнювати їх стає все важче.

Вчора увечері Apple показала світу свій найбільший за всю історію смартфон - iPhone Xs Max.

На його велетенському екрані розміром в 6,5 дюйми могли б поміститися два апарата, які Стів Джобс вперше представив у 2007 році.

Більше того, це один з найбільших і найдорожчих телефонів на ринку, ціна якого починається з 1099 доларів. Цілком виправдано було б вважати, що «яблучний» Max – це відповідь на популярну серію Galaxy Note від південнокорейського гіганта Samsung. Найновіша модель у серії була випущена в серпні під номером «9» і мала 6,4-дюймовий екран.

Видання Bloomberg вирішило порівняти характеристики флагманських смартфонів від запеклих конкурентів у світі мобільних пристроїв.

Вага і розмір

Samsung Galaxy Note 9 легший, ніж його «яблучний» конкурент. Він важить 201 грам, в той час як пристрій від Apple на 7 грам важчий. Втім, новий iPhone на 13% тонший. Не в останню чергу винен в цьому стілус – S Pen – який Samsung ховає в рамці свого телефона. Втім, аксесуар підкреслює ключову відмінність між продуктами двох компаній. Для багатьох користувачів він навіть важливіший, ніж різниця в розмірі екрану чи його товщина. S Pen можна використовувати для писання в смартфоні від руки, створення нотаток і точної навігації інтерфейсом Note 9. У світі Apple ця розкіш доступна лише користувачам конкретних моделей iPad.

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Екран і дизайн

Ще одна важлива відмінність стосується вже славетної «виїмки». На верхньому кінці нових iPhone є невелика заглибина в екрані, де розмішені фронтальна камера і інші сенсори. Деякі виробники смартфонів на Android повторили цей дизайн у своїх продуктах, але Note 9 – ні. Тож екран новеньких Samsung – це ідеальний прямокутник. Попри те, що «виїмка» нашкодила продажам iPhone X у свій час, компанія все одно лишила цю «фішку» і в новій моделі. Тож її наявність лишається відмінною рисою між останніми пристроями Apple і Samsung. Під склом кожен зі смартфонів використовує різні версії однієї і тієї ж технології – OLED замість LCD. Тож і iPhone Xs Max, і Samsung Galaxy Note 9 можуть похвалитися дуже контрастним зображенням і глибоким рівнем чорного.

Особливості і безпека

І Apple, і Samsung помістили на задній бік своїх смартфонів дві камери з ширококутною і телефотографічною лінзами, кожна з яких робить знімки з розширенням 12 мегапікселів. Це дозволяє користувачам робити дуже чіткі фото з далекої відстані, а також змінювати фокус, розмиваючи задній план, що раніше могли робити лише професійні фотоапарати. Обидва виробники, звісно, будуть стверджувати, що їхня технологія обробки фото краща і що з її допомогою можна зробити значно кращі фото. Але для більшості користувачів різниця надто незначна, щоб це якось вплинуло на масштаби продажів.

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Оскільки смартфони тепер не лише засіб зв’язку, а й наші гаманці чи кишені для, приміром, авіаквитків, біометричний захист став важливою рисою, яка впливає на те, наскільки продукт привабливий для покупців. Тут Samsung продовжує використовувати сенсори відбитків пальців поряд зі сканерами обличчя і райдужки ока, щоб захистити доступ до пристроїв. Однак, Apple повністю перейшов на Face ID, видаливши разом з єдиною кнопкою на смартфоні і сканер відбитків пальців. iPhone пропонує лише одне рішення біометричного захисту, але технологія вже показала себе досить ефективною і точною. Apple запевняє, що iPhone Xs Max буде розпізнавати обличчя значно швидше, ніж попередній продукт. І це може відбитися на продажах.

Екосистема

Інколи відповідь на питання про те, чи варто переходити з Samsung на Apple або навпаки, криється в тому, чи готовий користувач знову купити всі свої улюблені програми. І чи будуть вони доступні взагалі. У виборі між Note 9 і iPhone Xs Max це теж важливо.

Однак, екосистема iOS нещодавно розширила свій і без того широкий каталог програм, в якому є також багато додатків з інструментами доданої реальності. Можна, приміром, віртуально розставити меблі у себе вдома і подивитися, який це буде мати вигляд. Великий екран нового iPhone зробить інвестування в додатки доданої реальності ще більш привабливим. Далеко не всі на Android можуть досягти такого ж результату.

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Однак, Note 9 може зробити дещо, чого не може зробити його головний конкурент. Він може повторити функції PC. За допомогою спеціального кабеля його можна під’єднати до монітора, а потім запускати програми так, ніби на домашньому чи офісному комп’ютері. Мишку і клавіатуру можна під’єднати за допомогою Bluetooth. Втім, працювати все ж доведеться з Android, який не зрівняється з Microsoft Windows. Однак, цього може бути достатньо для людей, які хочуть один пристрій, здатний виконувати більшість завдань. Це інноваційна і потужна «фішка», яку Samsung втілив дуже добре.

«Кінські сили» під капотом

Порівняння смартфонів Apple і Samsung завжди рано чи пізно доходить до порівнянь різних аспектів їхньої продуктивності. Тут з’являються цифри про те, наскільки ефективно і швидко працює операційна система, оперативна і фізична пам’ять, а також різні встановлені додатки. Втім, флагмани Apple і Samsung працюють на межі того, щоб кремнієвий процесор може запропонувати мобільним пристроям взагалі. Завдяки цьому, до речі, Samsung і зміг втілити свою технологію ПК на телефоні.

Втім, інтеграція програмного забезпечення з апаратним у Apple значно тісніша, ніж у Samsung. Каліфорнійська компанія сама розробляє своє обладнання, свої процесори, операційну систему, а також вимагає від розробників строго дотримуватися вимог і інструкцій. Історично склалося так, що це дає певну перевагу iPhone-ам у вимірі продуктивності.

Втім, більшість користувачів не помітять різниці між швидкістю Note 9 і iPhone Xs Max. А якщо і помітять, то вона буде настільки незначною, що навряд чи хтось буде опиратися на цей фактор при виборі нового телефону.

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Ціна і вердикт

Samsung Galaxy Note 9 стартує з відмітки в 1000 доларів, у той час як новенький iPhone Xs Max обійдеться на 99 доларів дорожче. Втім, якщо захочеться смартфон з більшим об’ємом фізичної пам’яті, доведеться викласти більшу суму. Обидва пристрої дорогі і дуже потужні. Вони становлять найбільш передові досягнення мобільної комп’ютерної техніки і дизайні. А різниця між ними не буде очевидною для більшості тих, хто ходить по крамницях.

Втім, тонший дизайн iPhone, вибагливість Apple у оновленні свого програмного забезпечення, система обробки зображень, ширша екосистема пристроїв можуть переконати покупців віддати перевагу «яблучникам». З іншого боку Samsung робить акцент на чистій продуктивності, оснащує свої смартфони S Pen і пропонує технологію, яка дозволяє перетворити телефон на ПК. І це може схилити на бік компанії користувачів, які шукають потужний пристрій в першу чергу.

Втім, флагмани Samsung і Apple пропонують найбільш передові технології у галузі. Тож коли покупець буде стояти перед полицею, його вибір, швидше за все, буде визначати відповідь на питання: «Чого більше хочеться: золотий смартфон з виїмкою на екрані чи рожевий зі стілусом?».