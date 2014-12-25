У Росії взялися за створення "Ноєвого ковчега"

Про це повідомив на прес-конференції ректор вишу Віктор Садовничий, передає ТАСС.

"Нам виділено найбільший грант Російського наукового фонду. Я називаю цей проект "Ноїв ковчег", - сказав Садовничий. - Він передбачає створення депозитарію - банку даних всього живого на Землі".

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За словами ректора, він буде включати в себе і ті види, які зникають, і ті, які живуть".

"Там будуть можливості для кріозберігання різного клітинного матеріалу, який може потім репродукуватися. Там будуть інформаційні системи - не все ж потрібно тримати в пробірці. Буде створена система, яка об'єднує цей банк даних з іншими", - зазначив ректор.