У Росії взялися за створення "Ноєвого ковчега"
22:21, 25 грудня 2014Наука та IT
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Науковий проект щодо створення депозитарію для зберігання біоматеріалів "Ноїв ковчег" вартістю 1 млрд руб. буде створено в науково-технологічній долині Московського державного університету імені Ломоносова.
У Росії взялися за створення "Ноєвого ковчега" / bigpicture.ru
Про це повідомив на прес-конференції ректор вишу Віктор Садовничий, передає ТАСС.
"Нам виділено найбільший грант Російського наукового фонду. Я називаю цей проект "Ноїв ковчег", - сказав Садовничий. - Він передбачає створення депозитарію - банку даних всього живого на Землі".
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За словами ректора, він буде включати в себе і ті види, які зникають, і ті, які живуть".
"Там будуть можливості для кріозберігання різного клітинного матеріалу, який може потім репродукуватися. Там будуть інформаційні системи - не все ж потрібно тримати в пробірці. Буде створена система, яка об'єднує цей банк даних з іншими", - зазначив ректор.
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