Вчені з'ясували, що мозок людини запрограмований лінуватися

Вчені припускають, що наш мозок за своєю природою схильний віддавати перевагу малорухливому способу життя і діям, що вимагають мінімальної витрати фізичних сил.

Мозок людини еволюційно запрограмований лінуватися.

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До такого несподіваного відкриття прийшли вчені з Університету Британської Колумбії, передає Бі-бі-сі. Матьє Буагонтье і його колеги намагалися вирішити так званий "парадокс фізичних вправ", відповівши на питання: чому протягом останніх десятиліть докладається все більше і більше зусиль, щоб люди вели активний спосіб життя, проте статистика показує зворотну динаміку - люди рухаються все менше і менше.

Учасників експерименту посадили перед комп'ютером і роздали по віртуальному аватару, навколо якого на екрані у випадковому порядку з'являлися картинки, що зображують якусь фізичну активність або пасивне проведення часу. Спочатку випробовуваних просили якнайшвидше направляти свого комп'ютерного героя до картинок фізичної активності - і подалі від "пасивних" зображень. Потім їх попросили робити все навпаки.

Одночасно вчені за допомогою електродів записували те, що відбувається в голові гравців. І енцефалограми показали: хоча швидкість наближення до "активних" картинок і віддалення від "пасивних" була однаковою, друге завдання давалася мозку значно важче і вимагало від нього куди більше роботи.

"Такі результати змушують припустити, що наш мозок за своєю природою схильний віддавати перевагу малорухливому способу життя і діям, що вимагають мінімальної витрати фізичних сил", - стверджує автор роботи.

"Адже економія енергії завжди була пріоритетом для виживання людини, це дозволяло нам більш ефективно шукати їжу і укриття, боротися за увагу сексуальних партнерів і рятуватися від хижаків, - пояснює учений. - Можливо, провал будь-яких заходів, спрямованих на боротьбу з епідемією фізичної пасивності, обумовлений особливостями нашого сприйняття, сформованого в ході еволюції".

Тепер, каже він, питання в тому, чи можна "перепрограмувати" цю тенденцію, що склалася за мільйони років еволюції.