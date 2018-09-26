Google дозволив рекламу криптовалют
15:09, 26 вересня 2018Наука та IT
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Тепер регульовані криптовалютні біржі США і Японії зможуть розміщувати таку рекламу в сервісі Google Ads.
Зміни вступлять в силу в жовтні поточного року \ фото УНІАН
Інтернет-гігант Google оголосив про пом'якшення політики щодо реклами криптовалют.
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Тепер регульовані криптовалютные біржі США і Японії зможуть розміщувати таку рекламу в сервісі Google Ads, повідомляє телеканал CNBC. Зміни вступлять в силу в жовтні поточного року.
Як повідомляв УНІАН, у січні цього року соцмережа Facebook прийняла рішення відмовитися від розміщення реклами криптовалют, ICO і бінарних опціонів. Нові правила поширилися також на Instagram і рекламний сервіс Audience Network. У березні аналогічні рішення ухвалили Google і Twitter.
У червні Facebook дозволила рекламувати кріптовалюти, залишивши в силі заборону на рекламу ICO і бінарні опціони.
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