Google дозволив рекламу криптовалют

Тепер регульовані криптовалютні біржі США і Японії зможуть розміщувати таку рекламу в сервісі Google Ads.

Інтернет-гігант Google оголосив про пом'якшення політики щодо реклами криптовалют.

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Тепер регульовані криптовалютные біржі США і Японії зможуть розміщувати таку рекламу в сервісі Google Ads, повідомляє телеканал CNBC. Зміни вступлять в силу в жовтні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року соцмережа Facebook прийняла рішення відмовитися від розміщення реклами криптовалют, ICO і бінарних опціонів. Нові правила поширилися також на Instagram і рекламний сервіс Audience Network. У березні аналогічні рішення ухвалили Google і Twitter.

У червні Facebook дозволила рекламувати кріптовалюти, залишивши в силі заборону на рекламу ICO і бінарні опціони.