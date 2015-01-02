Apple отримала патент на "розумну" ручку
Управління США по патентах і торгових марках видало Apple патент на "комунікаційний стилус". Мова йде про "розумну" електронну ручку, що дозволяє оцифровувати зроблені на папері малюнки і написи.
Подібні пристрої вже існують, однак нова розробка, за задумом Apple, буде відрізнятися від існуючих продуктів конструкцією, передає ZN.UA.
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Зокрема, для відстеження положення ручки в просторі та її переміщень пропонується задіяти кілька високоточних акселерометрів. Користувачі зможуть писати на папері або презентаційних дошках.
Активація гаджета може здійснюватися кількома способами: за сигналом від інтегрованих датчиків, при дотику до робочої поверхні, при знятті з док-станції і за допомогою кнопки включення.
Інтегрований адаптер бездротового зв'язку дозволить передавати оцифровану графічну інформацію на один або декілька комп'ютерних пристроїв. Крім того, ручка отримає вбудовану пам'ять для накопичення інформації з метою подальшої синхронізації. Це дозволить економити заряд акумулятора.
Пристрій може бути оснащений різними наконечниками - для малювання чорнилом або грифелем. Крім того, можуть бути присутніми додаткові датчики, що розширюють функціональність.
Про терміни практичної реалізації запатентованої розробки нічого не повідомляється.
У березні 2013 року Apple отримала патент на цифрову ручку-комп'ютер. Гаджет планувався з вбудованим дисплеєм, мікрофоном, динаміком, акселерометром і акумуляторною батарею. Крім того, згадувалися приймач супутникової системи навігації GPS і модуль для підключення до стільникових мереж.