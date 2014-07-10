Apple запатентувала технологію створення повністю скляного смартфона

Як пише Apple Insider, суть винаходу полягає в пошаровому накладенні скляних панелей і подальшому скріпленні їх один з одним за допомогою термодії, повідомляє ТСН.

В результаті, говориться в патенті, виходить досить товстий шматок матеріалу, який може бути підданий механічній обробці для здобуття бажаної форми.

Далі, в повністю скляному корпусі можуть бути пророблені отвори для кнопок і інших елементів управління, поміщений всередину дисплей, електроніка та інші компоненти.

Задня панель, пишуть інженери Apple, може бути тонована до напівпрозорого або непрозорого стану, щоб приховати від очей акумулятор, гнучкі кабелі та іншу начинку.

Заявка на патент була подана ще в 2013 році, а підтверджена 8 липня 2014 року. Серед авторів патенту - головний дизайнер компанії Джоні Айв.

Однак, реєстрація Apple авторських прав на скляний "айфон" не означає, що такий надійде в продаж. Компанія часто отримує патенти "про всяк випадок", тому придумані нею ідеї можуть бути ніколи не реалізовані в комерційних продуктах.