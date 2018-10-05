Нова Nintendo Switch може з’явитися вже наступного року

Оновлена модель, швидше за все, буде відрізнятися від попередниці обладнанням і ціною.

Більш ніж через рік після випуску своєї передової ігрової консолі, Nintendo може випустити нову модель Switch вже у 2019 році.

Як повідомляє Newsweek, постачальники японської компанії й інші джерела, наближені до неї, розповіли, що Nintendo намагається зберегти конкурентну спроможність Switch на нинішньому ринку. Втім, у компанії досі тривають дискусії на тему оновлення обладнання консолі, а також якою повинна бути її ціна.

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Один з варіантів, який розглядається, - це заміна дисплею. Зараз у Switch використовуються не дуже якісні рідкокристалічні екрани, які поступаються технологіям сучасних смартфонів. Таке оновлення зробило б консоль яскравішою, тоншою і більш енергоефективною. Щодо термінів випуску нової Switch джерела кажуть, що шанувальникам комп’ютерних ігор доведеться зачекати до другої половини 2019 року. Найвірогідніше, нова приставка від Nintendo з’явиться наступного літа.

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Втім, на початку цього року повідомлялося, що Nintendo не має планів щодо заміни обладнання у своїх приставках. Замість цього компанія збирається покращити процес виробництва і доставки. Але якщо нові дані правдиві, нічого дивного у випуску нової моделі Switch теж не буде. Власне, Sony PlayStation 4 вперше була представлена у 2013 році, а її більш дешева версія вийшла через три роки після того. Сама Nintendo теж неодноразово випускала оновлені моделі своєї консолі 3DS.