Пенсіонери на Житомирщині знайшли скарб на власному городі (відео)

За те, що віддали знайдений скарб, пенсіонери від держави не отримають ані копійки.

Скарб просто на власному городі знайшло подружжя пенсіонерів на Житомирщині.

90 срібних чеських монет XIV-XV сторіччя, як припускають місцеві, належав тодішньому старості села. На ті часи це були величезні гроші. Лише за одну таку монету можна було купити корову, йдеться в сюжеті ТСН.

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Хата пенсіонерів розташована на пагорбі, найвищій точці села. Місцеві історики припускають: тут на межі XIV-XV століть жив місцевий староста Гроза. І скарб, ймовірно, належав йому.

Зараз одна така монета вартує від 200 до 300 гривень, кажуть фахівці. Подружжя могло залишити скарб собі і вторгувати за них чимало грошей. Втім, після роздумів знахідку пенсіонери вирішили передати в Коростенський музей.

Раніше археологи знайшли амфору, наповнену золотими монетами, під час розкопок на півночі Італії поблизу кордону зі Швейцарією.