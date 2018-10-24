5 порад, як вберегтися від кібератак та не стати жертвою хакерів (відео)

Прості правила допоможуть зберегти ваші дані в безпеці.

За останні три роки хакери зламали щонайменше 100 млн паролів від Інтернет-аккаунтів. Це збагатило кіберзлочинців по всьому світу на мільярди доларів. Що й казати про компромат, який вони отримали на величезну кількість людей та організацій.

Далі - кілька правил, як убезпечити себе від кібератак та не стати жертвою хакерів.

Правило 1

Встановити на комп’ютер спеціалізовані антивірусні програмита оновлювати їх.

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Правило 2

Не використовувати генератори паролів, краще придумати самотужки – з різними цифрами і знаками.

Правило 3

Не використовувати один пароль на всіх сайтах, додатках і пристроях.

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Правило 4

Зберігати резервні копії особистих даних на пристроях без доступу до інтернету.

Правило 5

Завжди бути насторожі – ставити під сумнів підозрілі листи, посилання та програми.