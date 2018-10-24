5 порад, як вберегтися від кібератак та не стати жертвою хакерів (відео)
За останні три роки хакери зламали щонайменше 100 млн паролів від Інтернет-аккаунтів. Це збагатило кіберзлочинців по всьому світу на мільярди доларів. Що й казати про компромат, який вони отримали на величезну кількість людей та організацій.
Далі - кілька правил, як убезпечити себе від кібератак та не стати жертвою хакерів.
Правило 1
Встановити на комп’ютер спеціалізовані антивірусні програмита оновлювати їх.
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Правило 2
Не використовувати генератори паролів, краще придумати самотужки – з різними цифрами і знаками.
Правило 3
Не використовувати один пароль на всіх сайтах, додатках і пристроях.
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Правило 4
Зберігати резервні копії особистих даних на пристроях без доступу до інтернету.
Правило 5
Завжди бути насторожі – ставити під сумнів підозрілі листи, посилання та програми.