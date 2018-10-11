Amazon відмовився від сексистського штучного інтелекту для підбору персоналу

Програму для підбору кадрів в Amazon почали застосовувати в 2014 році. Але до 2015 року фахівцям компанії стало очевидно, що програма відбирає в основному резюме чоловіків.

Найбільший у світі онлайн-рітейлер Amazon відмовився від програми, яка використала штучний інтелект (ШІ) для відбору потенційних співробітників з великого списку претендентів на підставі їхніх резюме.

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Причина: програма віддавала перевагу чоловікам і ігнорувала жінок. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела в компанії, передає kommersant.

Програму ШІ для підбору кадрів в Amazon почали застосовувати в 2014 році. Але до 2015 року фахівцям компанії стало очевидно, що програма відбирає в основному резюме чоловіків. Пояснювалося це тим, що програма була налаштована на відбір з урахуванням всього обсягу даних щодо кадрового складу компанії за останні десять років. А за цей період більшість заяв про влаштування на роботу надходила саме від чоловіків. Тому програма, як пояснюють фахівці, зробила висновок: кандидати-чоловіки кращі.

Спроби фахівців Amazon внести поправки в роботу програми відчутних результатів не дали. Тому на початку 2017 року вона була закрита, а відомо про це стало зараз. В даний час Amazon використовує окремі версії програми підбору кадрів, але тільки для виконання найпростіших завдань, що не вимагають незалежної оцінки.