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Останній у Європі завод із виробництва комп'ютерів закриють у 2020 році

07:07, 27 жовтня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Закриття заводу японської компанії Fujitsu в німецькому місті Аугсбург "торкнеться 1500 працівників", повідомив речник Fujitsu у п'ятницю, пише DW.  

Також під загрозою опиняться 300 робочих місць у пов'язаних із заводом компаніях Німеччини. Відділи розробки, збирання та логістики переїдуть до Японії. Наразі між менеджментом компанії і працівниками тривають перемовини щодо подальшої долі працівників, які втратять роботу внаслідок закриття заводу.

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Представники Fujitsu повідомили, що завод у Аугсбургу, який займався виробництвом ноутбуків та пристроїв для зберігання інформації, є останнім заводом такого штибу в усій Європі. Нині у царині виробництва комп'ютерів домінують азійські фірми: Acer та Asus з Тайваню, Lenovo з Китаю, Samsung і LG з Південної Кореї. Конкуренцію їм складають лише три великі американські гіганти комп'ютерної індустрії: Apple, Dell та HP.

Прикметно, що продажі класичних настільних персональних комп'ютерів із клавіатурою стрімко падають. Покупці нині надають перевагу планшетам та мобільним пристроям.

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Теги: #Європа#завод#комп'ютери