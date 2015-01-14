NASA успішно випробувало двигуни надважкої ракети для польоту на Марс

На ній NASA має намір виводити на орбіту корабель багаторазового використання Orion, за допомогою якого в 2020-х роках запустять першу пілотовану експедицію на Марс, відзначили в агентстві, передає Новий час.

Випробування пройшли на стенді в Космічному центрі імені Джона Стенніса.

На випробуваннях ракетні двигуни запустили приблизно на вісім хвилин, що стало першим реальним запуском техніки такого типу з часу їх випробування в програмі Спейс Шаттл в 2009 році. Нові перевірки заплановані на квітень. Всього до тесту самої ракети на двигуні мають намір провести вісім тестів загальною тривалістю до години.

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Чотири таких агрегати NASA разом з основним розробником і виробником ракети, компанією Boeing, мають намір встановити на першу сходинку найбільшої ракети-носія SLS (Space Launch System). Останню зроблять довжиною понад сто метрів і масою близько трьох тисяч тонн. За підрахунками, SLS зможе виводити на навколоземну орбіту за раз до 130 тонн корисного вантажу.

Перші тести SLS очікуються в 2017 році. Створення ракети оцінюється в $2,8 млрд.