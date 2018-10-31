На українців в листопаді чекає серйозний метеоудар: названі дати

За даними вчених, у листопаді магнітосфера нашої планети буде збуджена 4, 5, 6, 9 та 11 числа.

У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Петра Лебедєва Російської академії наук спрогнозували, що в листопаді п'ять днів магнітосфера Землі буде збуджена. Слабка магнітна буря очікується тільки в суботу, 3 листопада, (раніше прогнозувалося і 4 числа), передає "Главред". За даними вчених, у листопаді магнітосфера нашої планети буде збуджена 4, 5, 6, 9 та 11 числа. Як повідомляв УНІАН, астрологи дали поради на кожен день листопада.

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