На українців в листопаді чекає серйозний метеоудар: названі дати
11:36, 31 жовтня 2018Наука та IT
3818 0
За даними вчених, у листопаді магнітосфера нашої планети буде збуджена 4, 5, 6, 9 та 11 числа.
Магнітні бурі знову впадуть на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall
У Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Петра Лебедєва Російської академії наук спрогнозували, що в листопаді п'ять днів магнітосфера Землі буде збуджена.
Слабка магнітна буря очікується тільки в суботу, 3 листопада, (раніше прогнозувалося і 4 числа), передає "Главред".
За даними вчених, у листопаді магнітосфера нашої планети буде збуджена 4, 5, 6, 9 та 11 числа.
Як повідомляв УНІАН, астрологи дали поради на кожен день листопада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter