Гороскоп на листопад-2018: астрологи дали поради на кожен день

На перший план вийде особисте життя, переважно це стосується тих, хто досі самотній – їм нарешті вдасться зустріти супутника життя, але і інші ображеними не залишаться – їх стосунки увійдуть в нову, сприятливу, стадію.

У листопаді приємні події за якістю і кількістю перевершать неприємні. На перший план вийде особисте життя, переважно це стосується тих, хто досі самотній – їм нарешті вдасться зустріти супутника життя, але і інші ображеними не залишаться – їхні стосунки увійдуть у нову, сприятливу, стадію. Приємні сюрпризи можливі і в професійній діяльності.

На які дні потрібно звернути особливу увагу, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок, передає ТСН.

1 листопада. Перейшов у знак Стрільця Меркурій і пропонує мислити масштабно, не розмінюючись на дрібниці, і дивитися на світ з оптимістичної точки зору.

2 листопада. Можливе невдоволення поведінкою інших, що в більшості випадків приведе до з'ясування стосунків як цивілізованим – у вигляді суперечок і дебатів, – так і нецивілізованим – у вигляді скандалів – чином.

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5 листопада. Венера, яка перебуває у ретроградному русі у знаку Терезів, цілком може привести у ваше життя людину з минулого – старе кохання, про яке ви досі не можете забути. Можливо, вам вдасться двічі увійти в одну і ту ж річку і відновити стосунки, які вважалися закінченими.

7 листопада. Молодий місяць у Скорпіоні в п'ятнадцятому градусі Аватара, який відбудеться о 16:03 за Гринвічем, призведе до невдоволення урядом, який ухвалив нові непопулярні закони. У цей час багато чого в житті буде залежати від дій кожної конкретної людини, а на перший план вийдуть справжні цінності – сім'я, материнство, батьківщина.

8 листопада. Відбудеться подія, яка трапляється раз на дванадцять років – планета Юпітер більше ніж на рік, до грудня 2019-го, зайде в знак Стрільця, що внесе позитивні зміни в наше життя. В цей час можна буде переїжджати на ПМП, подорожувати, вчитися, починати і розширювати бізнес.

До негативних аспектів, які будуть проявлятися в цей час, можна зарахувати зверхнє ставлення до "нижчих" верств суспільства, схильність до дутих і дешевих сенсацій, заздрість і удавання. Можна говорити про відсутність взаєморозуміння між народами і владою: лукавству "верхів" буде протистояти роздратування "низів", що виливається у бунти і революції. Серйозні міжнародні скандали здатні спричинити великі судові процеси і навіть війнами.

9 листопада. Зустріч Місяця з Меркурієм на осі катастроф загрожує небезпеками на дорогах, тому варто дотримуватися обережності за кермом. Гарний час для підписання серйозних договорів та укладання вигідних угод.

11 листопада. Жорсткі обмеження, які будуть відчуватися у всіх сферах діяльності, стануть причиною зневіри і емоційної пригніченості.

14-15 листопада. Почуття, які вирвалися з "полону", будуть бушувати разом з погодою, яка несе бурі й урагани.

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16 листопада. Будь-які питання – як професійного, так і особистого характеру – рекомендується вирішувати, використовуючи мистецтво дипломатії.

17 листопада. Меркурій вступає в ретроградну стадію, і це може стати причиною повернення невирішених раніше проблем і людей з минулого, стосунки з якими з якоїсь причини залишилися незавершеними. Потрібно також підготуватися до поламок різноманітної техніки, зокрема, комп'ютерів і телефонів. В цей час також не варто робити серйозні покупки, підписувати договори, укладати угоди і вступати в шлюб. У другій половині місяця рекомендується звернути увагу на власне здоров'я: можуть активізуватися проблеми з тиском, печінкою та ревматизмом.

19-20 листопада. Потрібно стримувати емоції і амбіції – в іншому разі ризикуєте пересваритися з оточенням. Фінансові розрахунки потребують особливої ретельності та скрупульозності.

21-22 листопада. Можна влаштовувати прес-конференції та презентації, щоправда, з мінімальним використанням технічних засобів – під час ретроградного Меркурія вони можуть підвести.

25-26 листопада. Гарний час для романтичних зустрічей і творчості.

27-28 листопада. Можливі яскраві події, які укладаються в стару, як світ, схему: хліба і видовищ!

29-30 листопада. Саме час спуститися з неба на землю, зняти рожеві окуляри і подивитися на світ і події, які відбуваються з вами, тверезим, не обтяженим мріями і фантазіями поглядом.

Як повідомляв УНІАН, астролог Павло Глоба розповів, що обіцяє гороскоп на листопад всім знакам Зодіаку.