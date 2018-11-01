В маєтку Черчіля в Англії знайшли загадкові підводні кімнати (фото)

Кімнати знайшли після того, як частина озер Бленхеймського палацу була осушена.

Саме в Бленхеймському палаці в 1874 році народився Уїнстон Черчіль. Тут же влітку 1908 року він зробив пропозицію своїй майбутній дружині Клементині Хозьер.

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Йдеться про будинок з 30-ма кімнатами, який був затоплений в 1760-х роках, коли англійський архітектор Ланселот Браун вирішив створити в маєтку озера, передає Бі-бі-сі.

Всі кімнати знаходилися на першому поверсі, мали каміни та димоходи, а також велику кімнату без вікон, що являє собою театр.

Тоді Браун прийняв сміливе рішення затопити і занурити нижче рівня води не тільки кімнати, але і масивну основу мосту Ванбру. Зараз вчені намагаються зміцнити знаменитий міст і тому осушують озера.

В кімнатах знайшли графіті, які датуються з 1760-х років, і затонулі човни, що використовувалися для різання очеретів в 1950-х роках.

За словами директора палацового комплексу Роя Соксу, в даний час проводиться 3D-дослідження всіх затоплених просторів. У виявлених кімнатах можна помітити органильную штукатурку, сходи і переходи 18 століття. При цьому поки немає ніяких доказів, що кімнати коли-небудь використовувалися.

Бленхеймський палац - це родовий маєток герцогів Мальборо. Палац був одним з найбільших паркових ансамблів Англії. Він розташований на околиці Вудстока в графстві Оксфордшир.