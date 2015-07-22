В Уельсі знайдена одна з найстаріших споруд світу

Вчені вважають, що ця споруда, яку також називають кранногом, є однією з найдавніших серед усіх подібних споруд, знайдених раніше: її вік становить близько 5000 років, хоча при цьому вона відмінно збереглася, пише "Моя планета". Дослідники припускають, що дерев'яна фортеця на воді була побудована місцевими племенами для захисту від мародерів і розбійників. З берега на кранног можна було потрапити по кам'яному або дерев'яному мосту. Дерев'яна конструкція базується на трьох масивних паралельних брусах, найбільший з яких досягає 1 м в ширину.

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Як передає Daily Mail, будинок був знайдений недалеко від берегів озера біля міста Монмута на південному сході Уельсу, який розташований біля злиття річки Монноу з річкою Уай неподалік від кордону країни. Це тільки другий кранног, знайдений на території Англії та Уельсу. Проте ця знахідка виявилася значно старшою за попередню, знайдену на озері Ллангорс в Бреконі, і тому особливо зацікавила вчених.

Археолог Стівен Кларк вважає, що знайдений кранног є "одним з унікальних історичних відкриттів". Цікаво, що ця споруда - одна з небагатьох, яка збереглася до наших днів майже без змін. "Зазвичай дослідникам трапляються лише частини кранногів. Знахідка цілої споруди є подією міжнародного значення", - зазначив Стівен Кларк.

Вважається, що кранноги були центрами процвітаючих фермерських господарств. У Шотландії подібних плавучих дерев'яних споруд вже знайдено близько 600. Всі вони датовані залізним віком. Кранноги були не тільки місцем проживання, де можна було врятуватися від нападу ворожих племен, але й використовувалися як склади, де зберігали фрукти, овочі, лісові горіхи, корисні трави або м'ясо убитих тварин.