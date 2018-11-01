NASA розробила безшумний надзвуковий літак

У США діє заборона на польоти надзвукових пасажирських лайнерів, але вона може зникнути завдяки космічній агенції.

Повітряний коридор від Східного до Західного узбережжя Америки – найбільш завантажений у США. У звичайний день понад 100 літаків здійснюють шестигодинні перельоти від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

В сукупності це тисячі годин щодня, які пасажири проводять у безбарвних і бездушних трубах з поганеньким WiFi. А відчуття стають ще гіршими, якщо дізнатися, що існує технологія, яка може скоротити час таких трансконтинентальних рейсів на половину. Однак, авіакомпаніям не можна її використовувати. Поки що.

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Про це пише Newsweek, пояснюючи, що головна причина – це шум. Коли літак досягає швидкості звуку, яка дорівнює 1236 кілометрам на годину, виникає звук вибуху, який чути у всіх напрямках. Федеральна служба авіації США заборонила польоти надзвукових лайнерів на території країни з 1973 року. Але NASA вважає, що нарешті вирішила проблему, яка дратувала аерокосмічних інженерів десятиліттями. Американська космічна агенція розробила технологію, яка прибирає шум при переході на надзвукову швидкість.

В квітні NASA підписала контракт на 247,5 мільйонів доларів з компанією Lockheed Martin про побудову надзвукового, але тихого літака X-59 QueSST. Він не буде призначений для перевезення пасажирів через всі США, а лише для того, щоб довести федеральним регуляторам, що можна створити флот надзвукових літаків, які не створюють шуму більше, ніж звичайні лайнери. Якщо проект буде успішним, державні структури можуть зняти заборону на надзвукові перельоти в країні.

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NASA вже завершили базове проектування літака, тонкі риси якого скорочують його «акустичний відбиток». На початку листопада агенція планує почати випробування у небі над Галвестоном, штат Техас. Модифікований військовий літак F/A-18 Hornet буде виконувати низку маневрів, щоб створити надзвукові вибухи, схожі до тих, які б створював X-59. При цьому, NASA найняла 500 людей, які будуть реєструвати дані про шум.

Зібравши дані, NASA поділиться ними з Lockheed Martin, який почне будувати X-59 вже у січні 2019 року. Мета – отримати готовий до польотів безшумний надзвуковий літак вже у 2021 році. Після випробування зразка космічна агенція поділиться своїми висновками з федеральними регуляторами і виробниками літаків, які зможуть використати розробки NASA в своїх моделях. За словами проектного менеджера NASA з комерційних надзвукових технологій Пітера Коена, на основі розробки можна буде будувати пасажирські латки, які зможуть розмістити на борту до 100 пасажирів.