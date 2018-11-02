В США помер справжній Super Mario

Маріо Сігал здавав японському виробнику комп’ютерних ігор склад.

У США помер 84-річний Маріо Сігал, на честь якого японська компанія Nintendo назвала свого славнозвісного персонажа Super Mario.

Як повідомляє BBC, американець італійського походження був успішним у штаті Вашингтон забудовником. У 1980-х роках він здавав у оренду склад для американського представництва компанії Nintendo. В 1993 році Сігал жартував, що досі чекає з Японії «чеки з роялті» за використання його імені в комп’ютерній грі про італійського сантехніка.

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Спочатку гра називалася Jumpman. Однак, в Nintendo хотіли дати герою якесь краще ім’я. Сігал говорив, що голова американської гілки японської компанії Мінору Аракава якось сказав йому, що Super Mario носить саме його ім’я.

Однак, американець не дуже цим пишався. Як сказано у його некрологу, він «зневажав славу і хотів, щоб його знали за справжні досягнення у житті». І спражнього Super Mario лишилася дружина Донна, четверо дітей і дев’ять онуків.

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Серія ігор Супер Маріо вважається однією з найбільш успішних франшиз за всі часи. Остання із серії має назву Super Mario Odyssey. І вона серед бестселерів для платформи Nintendo Switch. Компанія продала вже 12 мільйонів копій гри про сантехніка, який рятує принцесу.