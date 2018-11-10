Стала відома дата виходу у відкритий космос для обстеження отвору у "Союзі"
14:22, 10 листопада 2018Наука та IT
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При цьому час виходу і його тривалість поки не відомі.
Вихід у відкритий космос заплановано на 11 грудня \ nasa.gov
В «Роскосмосі» повідомили, що 11 грудня російські космонавти Сергій Прокоп'єв і Олег Кононенко вийдуть у відкритий космос, щоб оглянути зовні «Союз МС-09», в обшивці якого в серпні було виявлено отвір.
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Однак, час виходу і його тривалість поки не відомі, передають російські ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня на Міжнародній космічній станції сталася розгерметизація. Космонавтам вдалося знайти дірку в обшивці пристикованого «Союзу» і загерметизувати його. Для подальшого дослідження космонавти виріжуть частину протиметеоритного захисту з зовнішньої сторони корабля.
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