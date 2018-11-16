База з мільйонами кодів двофакторної аутентифікації опинилася у вільному доступі

Сервер, на якому зберігалася база даних, не був захищений паролем.

База даних американської телекомунікаційної компанії Voxox з 26 мільйонами текстових повідомлень, що містять посилання для скидання паролів і коди двофакторної аутентифікації, опинилася у відкритому доступі.

База була виявлена фахівцем з безпеки з Берліна Себастіаном Каулом, пише Медуза з посиланням на TechCrunch.

Він випадково знайшов її за допомогою пошукової системи Shodan, що індексує загальнодоступні бази даних. Як виявилося, сервер, на якому знаходилася база, не був захищений паролем.

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TechCrunch проаналізував повідомлення, що містилися в базі. Серед них були, наприклад, коди двофакторної аутентифікації для облікових записів Google, коди для трекінгу відправлень Amazon, тимчасові паролі для інтернет-банкінгу, коди для скидання облікового запису Microsoft і інша аналогічна інформація.

Дані оновлювалися практично в реальному часі, із затримкою лише кілька хвилин.

Таким чином, коди в базі були актуальні на момент появи, і їх знаходження у відкритому доступі становило реальну загрозу безпеки.

Компанія Voxox після повідомлення від журналістів усунула помилку і закрила доступ до бази. У компанії заявили, що проводять внутрішнє розслідування інциденту.

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