Вчені змінили визначення кілограма

Від сьогодні еталон одиниці ваги більше не визначається гирею, яку зберігають в Парижі.

До сьогоднішнього дня еталоном кілограма у світі була вкрита платиною гиря під назвою «Le Grand K”, яку під трьома замками зберігали в сейфі в Парижі.

Але сьогодні вчені під час зустрічі у Версалі проголосували за те, щоб позбутися її на користь визначення кілограма, яке виводиться з електричного струму. Про це пише BBC, додаючи, що рішення було ухвалене на Загальній конференції ваги і мір у Парижі.

Втім, деякі вчені, такі як Перді Вілльямс з Національної лабораторії фізики Великої Британії, висловлюють змішані відчуття через зміну.

«Я не займаюся цим проектом надто довго, але у мене дивна відчуття прив’язаності до кілограма. Гадаю, це надзвичайний і дійсно великий момент. Тому мені трохи сумно через зміну. Але це важливий крок вперед. А нова система буде працювати значно краще», - пояснила Вілльямс.

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Суть нового визначення кілограма криється в електромагнітній силі. Потужні магніти вже давно використовуються для переміщення металевих вантажів. Сила притягання магніту напряму залежить від кількості струму, яка проходить через його котушки. А отже існує прямий взаємозв’язок між електрикою і вагою. Виходячи з цього, вчені виводять точне визначення кілограма.