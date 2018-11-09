"Інопланетяни нас засміють": Вчені вирішили змінити суть кілограма

На сьогодні еталонний кілограм – це металева гиря в сховищі лабораторії Парижа.

Для групи спеціалістів з особливо важливої сфери метрології, це буде один з найвидатніших моментів за більш ніж століття.

З 1889 року один з головних стовпів науки – кілограм – визначався шматком металу, який зберігається під трьома замками у сховищі лабораторії на околицях Парижу. Це єдиний справжній кілограм у світі. Але тепер все зміниться.

Як пише The Guardian, наступного тижня головні вчені у сфері одиниць вимірювання зберуться, щоб творити історію. На головній конференції з одиниць міри і ваги у Версалі представники 57 країн будуть голосувати за внесення змін у кілограм. Таким чином, єдина одиниця вимірювання, яка бере за еталон твердий об’єкт, буде перероджена. Відтепер кілограм буде виводитися з фундаментальної константи, числа, яке вплетене в саме полотно всесвіту.

Читайте такожВчені запідозрили, що хтось блокує позаземні радіосигнали на шляху до Землі

Голосування загалом буде формальністю. Дебати вже відбулися, рішення погоджене. Але навіть народні революції – справа напружена.

«Це буде нервовий момент», - передбачає фізик Національного інституту стандартів і технологій США Стівен Шламмінгер, який теж буде брати участь у голосуванні.

«Я думав про це і працював у цьому напрямку впродовж всієї наукової кар’єри. Інколи в мене були періоди зневіри. Це справді станеться? Чи я прокинуся і все виявиться сном?» - додав він.

Більша частина зустрічі наступного тижня буде присвячена рутинним справам, таким як ухвалення бюджету. А голосування щодо зміни суті кілограма відбудеться у п’ятницю.

«Буде добре розуміти, що все владналося. Ми будемо знати принаймні, що ніхто не встав і не сказав, що все це абсурд. І ми не будемо нічого змінювати», - додав голова метрології мас національної лабораторії Теддінгтона Стюарт Девідсон.

Сучасна одиниця вимірювання бере свій початок з середини 18 століття, коли стало зрозуміло, що країнам потрібні спільні міри. Міжнародна торгівля була на підйомі, тож ставало не розумним міряти, наприклад, сукно на продаж стопами місцевого князя. В 1700-х роках король Луї XVI наказав вчених знайти розумний підхід. Зібрана група дослідників запропонувала систему на основі природи, яка б підійшла «всім народам у всі часи». Метр був визначений як одна десятимільйонна частина відстані від Північного полюсу до екватора. Кілограм же був визначений вагою одного літра води. Щоб зробити одиниці вимірювання більш практичними, кожна з них була втілена в фізичному об’єкті. Так з’явилася метрова металева смужка і кілограмова еталонна гиря. З часом схема перетворилася на міжнародну систему одиниць, яка включала: метр для вимірювання відстані, секунду для обліку часу, кілограм для маси, моль для кількості речовини, ампер для електричного струму, кельвін для температури і кандела для світності.

Читайте такожФБР розсекретило архіви щодо інопланетян

Впродовж останніх 129 років світовим еталоном міжнародної одиниці ваги був блискучий вкритий платиною циліндр, який зберігається під трьома замками в Міжнародному бюро ваги і міри у Севрі на заході Парижа. Національні лабораторії метрології зберігають копії цього циліндра, щоб налаштовувати ваги у своїх країнах. Кожні 40 років копії повертаються в Париж для перевірки на відповідність оригіналу.

Це не погана система. Через те, що еталонний циліндр визначає кілограм, маса ніколи не викликає сумнівів. Це завжди на 100% один кілограм. Однак, його вага насправді трошки збільшується і зменшується. Платина на його поверхні збирає забруднювачі з повітря, що робить циліндр трошки важчим. Коли його чистять, кілограм втрачає вагу, оскільки невеликі часточки сплаву стираються. Неточність важко підрахувати. Але за століття еталонний кілограм втрачає десятки мікрограм у вазі. Всі вчені знають напевне, що кілограм, який визначає значення всіх інших, тепер вже не той, що колись. І цього достатньо, щоб розлютити метрологів.

«Якщо прибульці прилетять колись на Землю, хіба ми будемо говорити з ними про інше окрім фізики? Щоб говорити про фізику, там потрібно буде домовитися про спільні одиниці. Але якщо ми скажемо, що наша одиниця маси заснована на гирі металу, яку ми тримаємо в Парижі, над нами буде сміятися весь всесвіт», - сказав Шламмінгер.

Якщо голосування наступного тижня пройде без ексцесів, Землю буде врятовано від галактичної ганьби. З 1983 року метр вираховують від швидкості світла у вакуумі. Кілограм же будуть виводити зі сталої Планка, чиє число глибоко вплетене у квантовий світ.