На Google Play знайшли шкідливі ігри

Шкідливі програми просили дозволу на доступ до мережі, а також на перегляд мережевих підключень і автозапуск програми при ввімкненні пристрою.

В магазині Google Play фахівці виявили 13 шкідливих ігор, які були замасковані під оригінальні програми.

Підкреслюється, що користувачі завантажили їх понад півмільйона разів. Про це йдеться на порталі The Bleeping Computer.

За інформацією порталу, шкідлива програма просила дозвіл на доступ до мережі, а також на перегляд мережних підключень і автозапуск програми при ввімкненні пристрою. Після кожного розблокування екрану користувачеві показувалася реклама.

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Повідомляється, що підроблені ігри розміщувалися від імені розробника Luis O Pinto. Як зазначається, після установки програми її іконка відразу видалялася з екрану, і починався запуск іншого додатка із запрограмованої адреси у фоновому режимі.

Також зазначається, що фахівці виявили ще один додаток, який було замасковано під сервіс Game Center.