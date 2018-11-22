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На Google Play знайшли шкідливі ігри

10:06, 22 листопада 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Підкреслюється, що користувачі завантажили їх понад півмільйона разів. Про це йдеться на порталі The Bleeping Computer.

За інформацією порталу, шкідлива програма просила дозвіл на доступ до мережі, а також на перегляд мережних підключень і автозапуск програми при ввімкненні пристрою. Після кожного розблокування екрану користувачеві показувалася реклама.

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Повідомляється, що підроблені ігри розміщувалися від імені розробника Luis O Pinto. Як зазначається, після установки програми її іконка відразу видалялася з екрану, і починався запуск іншого додатка із запрограмованої адреси у фоновому режимі.

Також зазначається, що фахівці виявили ще один додаток, який було замасковано під сервіс Game Center.

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Теги: #вірус#ігри#Google Play