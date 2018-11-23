Apple відновила виробництво iPhone X через слабкий попит на новинки - ЗМІ

Новина з'явилася на тлі повідомлень про те, що Apple скоротила виробничі замовлення для всіх трьох своїх нових моделей iPhone через нижчий попит, ніж очікувалося.

Apple відновила виробництво iPhone X через слабший, ніж очікувалося, попит на свої останні моделі XS та XS Max.

Про це йдеться у звіті Wall Street Journal, пише The Verge.

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Причиною такого рішення нібито стала угода з Samsung на придбання певної кількості екранів OLED, якими оснащені тільки iPhone X, XS та XS Max. Оскільки моделі XS та XS Max продаються гірше, ніж очікувалося, компанія прийняла рішення відновити виробництво торішньої моделі, повідомляє видання.

Новина з'явилася на тлі повідомлень про те, що Apple скоротила виробничі замовлення для всіх трьох своїх нових моделей iPhone через нижчий попит, ніж очікувалося.

Найбільше за місце на ринку бореться найдешевший з новинок iPhone XR. Повідомляється, що замість нього клієнти вибирають торішній iPhone 8, ціна якого знизилася після презентації новинок.

Як повідомляв УНІАН, після виходу у цьому році iPhone X та XS Max Apple заявила, що припиняє виробництво iPhone X.