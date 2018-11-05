Apple скорочує виробництво "дешевого" iPhone XR через низький попит - ЗМІ

Одночасно Apple збільшує виробництво телефонів попередніх моделей - iPhone 8 і iPhone 8 Plus, які значно дешевші за iPhone XR.

Компанія Apple вирішила скоротити виробництво нових iPhone XR через низький попит.

Про це повідомляє японське видання Nikkei з посиланням на джерела, передає Медуза.

За даними співрозмовників видання, компанія Foxconn, що збирає телефони Apple, зарезервувала під iPhone XR близько 60 складальних ліній. Зараз збірка йде лише на 45 лініях, «так як основний замовник сказав, що йому не потрібно так багато продукції».

Читайте такожApple знімає з продажу найпопулярнішу модель iPhone

Foxconn, таким чином, скоротив виробництво iPhone XR на 20-25% або 100 тисяч телефонів на добу. Схожа ситуація і в іншого великого партнера Apple по зборці iPhone XR - компанії Pegatron, пише Nikkei.

Одночасно Apple збільшує виробництво телефонів попередніх моделей - iPhone 8 і iPhone 8 Plus, які значно дешевші за iPhone XR. У поточному кварталі, за даними джерел Nikkei, компанія планувала виготовити 20 мільйонів «восьмих» iPhone, тепер же замовлення збільшене до 25 мільйонів штук.

Отримати офіційні коментарі у Apple виданню не вдалося.

iPhone XR - найдешевша модель в лінійці, презентованій Apple у вересні 2018 року.

Нагадаємо, днями Apple відзвітувала про рекордну виручку і прибуток за підсумками четвертого фінансового кварталу, що завершився 29 вересня. Прибуток Apple за три місяці склав $62,9 мільярда. Загалом, прибутковість від сервісів Apple досягла абсолютного рекорду і склала $10 млрд.