Німецькі вчені назвали першу жертву лихоманки Ебола

Спершу початок масового захворювання виводили від поїдання заражених вірусом кажанів-криланів. Про це лікарі написали для журналу EMBO Molecular Medicine. Коротко про дослідження пише Los Angeles Times, статтю якого цитує Новое время.

Фабіан Лендерц з колегами з берлінського Інституту імені Роберта Коха досліджували аналізи у тварин і провели опитування жителів села Меліанду, префектура Гекеду, Гвінея. Дворічний хлопчик з цього села став першою жертвою спалаху епідемії. Він помер 6 грудня 2013 року, інфікувавши всю сім'ю.

Виявилося, що разом з іншими дітьми хлопчик часто грався з кажанами у великому дуплі. Дерево загорілося 24 березня 2014 року, після чого місцеві поселенці побачили величезну зграю кажанів, які рятувалися від пожежі. Жителі поселення зазначили, що це були лолібело - невеликі тварини з довгим хвостом.

Читайте такожВООЗ: кількість заражених лихоманкою Ебола перевищило 20 тис. чоловікРаніше епідеміологи вважали, що люди підхопили вірус від криланів, великих кажанів, що харчуються фруктами. В Африці на них часто полюють заради м'яса.

Голова групи ВООЗ з боротьби з лихоманкою Ебола, директор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Пітер Пайот вважає, що боротьба з цим вірусом займе не менше року.

За останніми даними, жертвами вірусу Ебола стали 7,3 тис. осіб, а число інфікованих досягло 20 тис. Найбільш серйозна ситуація, як і раніше, залишається в трьох країнах - Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне.