Астронавти сфотографували блискавку з борту МКС

Європейське космічне агентство (ЄКА) представило знімки блискавки, що були зроблені з борту Міжнародної космічної станції (МКС). Зображення були отримані вночі за допомогою спеціального пристрою Nightpod, повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт агентства.

Астронавти провели нічну фотозйомку бурі з висоти 400 кілометрів. Оскільки МКС рухається зі швидкістю близько тридцяти тисяч кілометрів на годину, всі зображення планети виходять розпливчастими.

Для вирішення цієї проблеми ЄКА розробила автоматизований штатив Nightpod, який встановлено на куполі МКС. Пристрій вводить поправку на швидкість руху МКС, утримуючи фотографований об'єкт в центрі видошукача. В результаті виходять дуже чіткі зображення. Астронавти, які перебувають на борту МКС, можуть налаштувати пристрій так, щоб отримувати фотографії автоматично: вони вводять актуальну висоту, тангаж і курс станції.

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Зазвичай Nightpod використовується для фотографування міст Землі вночі, але в 2012 році астронавтам вдалося зняти спалах блискавки. В підсумкову збірку увійшло 49 знімків. Над яким саме регіоном планети проводилася зйомка, в прес-релізі не повідомляється.