Google назвав найпопулярніші запити українців у 2018 році
Компанія Google назвала найпопулярніші питання, які задавали українці пошуковику у 2018 році.
Усі запити розділені на категорії такі як фільми, серіали, телепрограми, персони та інше.
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Серед усіх запитів поза категоріями найбільше українці шукали:
• ЧМ 2018
• "Мажор" 3 сезон
• Євробачення 2018
• Школа 2 сезон
• "Полицейский с Рублёвки" 3 сезон
• Кемерово
• Фільми 2018
• Марина Поплавська
• Холостяк 8
• Олімпіада 2018
Персонами, яких найбільше "гуглили" українці, стали:
• Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська, яка трагічно загинула внаслідок автокатастрофи 20 жовтня;
• Єгор Крид, який цього року став головним холостяком Росії, взявши участь в однойменному шоу;
• Йосип Кобзон, який помер через тяжку хворобу.
• Борис Апрель/Зианджа, яка у цьому стала першим учасником-трансгендером шоу "Голос";
• молодий американський репер Xxxtentacion, який загинув влітку внаслідок озброєного нападу у Флориді;
• видатний фізик Стівен Хокінг, який помер у березні у віці 76 років;
• новоспечена герцогиня Меган Маркл, яка цьогоріч стала частиною Британської монаршої родини та вже готується принести поповнення;
• Олександр Усик, який цієї осені підтвердив свій титул абсолютного чемпіона світу.
• екс-ватажок бойовиків Олександр Захарченко, яки помер внаслідок вибуху у кафе "Сепар" в Донецьку;
• нардеп Надія Савченко, яка стала фігуранткою справи про державну зраду.
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Фільм року за версією користувачів Google:
• Веном
• Монстри на канікулах 3
• 50 відтінків свободи
• Месники: війна нескінченності
• Дедпул 2
• Джуманджи. Поклик джунглів
• Тихоокеанский рубіж 2
• Фантастичні звірі: злочини Гріндевальда
• Красуня на всю голову
• Скажене весілля
Серед серіалів українці найбільше шукали:
• Мажор 3 сезон
• Школа 2 сезон
• Полицейский с Рублёвки 3 сезон
• Домашний арест
• Ивановы Ивановы 3 сезон
• Молодежка 5 сезон
• Гранд Лион
• Ольга 3 сезон
• Ривердейл
• Дві матері
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Найпопулярнішими телешоу стали:
• Євробачення 2018
• Холостяк 8
• Голос країни 2018
• Танці з зірками 2018
• "Замуж за Бузову"
• Ліга сміху 2018
• Оскар 2018
• МастерШеф 8
• Наречена для тата
• Одруження наосліп 2018
У 2018 році найбільше українці цікавилися, що таке:
• Біткоїн
• Кір
• Томос
• Реінтеграція
• NFC
• Криптовалюта
• Ешкере
• Чсв
• Дифтерія
• Томбой
А також задавалися питанням, чому:
• затримують пенсію
• м'ясо корови називають яловичиною
• немає зв'язку МТС
• в Одесі жовтий сніг
• в'януть перці у теплиці
• затримують дитячу допомогу
• набрякають ноги
• мундіаль так називається
• Україна голосує на Євробаченні
• Пасха у різні дні.