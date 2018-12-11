Google назвав найпопулярніші запити українців у 2018 році

Найпопулярнішим запитом цього року в Україні став "ЧМ 2018".

Компанія Google назвала найпопулярніші питання, які задавали українці пошуковику у 2018 році.

Усі запити розділені на категорії такі як фільми, серіали, телепрограми, персони та інше.

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Серед усіх запитів поза категоріями найбільше українці шукали:

• ЧМ 2018

• "Мажор" 3 сезон

• Євробачення 2018

• Школа 2 сезон

• "Полицейский с Рублёвки" 3 сезон

• Кемерово

• Фільми 2018

• Марина Поплавська

• Холостяк 8

• Олімпіада 2018

Персонами, яких найбільше "гуглили" українці, стали:

• Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська, яка трагічно загинула внаслідок автокатастрофи 20 жовтня;

• Єгор Крид, який цього року став головним холостяком Росії, взявши участь в однойменному шоу;

• Йосип Кобзон, який помер через тяжку хворобу.

• Борис Апрель/Зианджа, яка у цьому стала першим учасником-трансгендером шоу "Голос";

• молодий американський репер Xxxtentacion, який загинув влітку внаслідок озброєного нападу у Флориді;

• видатний фізик Стівен Хокінг, який помер у березні у віці 76 років;

• новоспечена герцогиня Меган Маркл, яка цьогоріч стала частиною Британської монаршої родини та вже готується принести поповнення;

• Олександр Усик, який цієї осені підтвердив свій титул абсолютного чемпіона світу.

• екс-ватажок бойовиків Олександр Захарченко, яки помер внаслідок вибуху у кафе "Сепар" в Донецьку;

• нардеп Надія Савченко, яка стала фігуранткою справи про державну зраду.

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Фільм року за версією користувачів Google:

• Веном

• Монстри на канікулах 3

• 50 відтінків свободи

• Месники: війна нескінченності

• Дедпул 2

• Джуманджи. Поклик джунглів

• Тихоокеанский рубіж 2

• Фантастичні звірі: злочини Гріндевальда

• Красуня на всю голову

• Скажене весілля

Серед серіалів українці найбільше шукали:

• Мажор 3 сезон

• Школа 2 сезон

• Полицейский с Рублёвки 3 сезон

• Домашний арест

• Ивановы Ивановы 3 сезон

• Молодежка 5 сезон

• Гранд Лион

• Ольга 3 сезон

• Ривердейл

• Дві матері

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Найпопулярнішими телешоу стали:

• Євробачення 2018

• Холостяк 8

• Голос країни 2018

• Танці з зірками 2018

• "Замуж за Бузову"

• Ліга сміху 2018

• Оскар 2018

• МастерШеф 8

• Наречена для тата

• Одруження наосліп 2018

У 2018 році найбільше українці цікавилися, що таке:

• Біткоїн

• Кір

• Томос

• Реінтеграція

• NFC

• Криптовалюта

• Ешкере

• Чсв

• Дифтерія

• Томбой

А також задавалися питанням, чому:

• затримують пенсію

• м'ясо корови називають яловичиною

• немає зв'язку МТС

• в Одесі жовтий сніг

• в'януть перці у теплиці

• затримують дитячу допомогу

• набрякають ноги

• мундіаль так називається

• Україна голосує на Євробаченні

• Пасха у різні дні.