Актрису "Дизель Шоу" Поплавську посмертно нагороджено орденом За заслуги

Відповідний указ підписав Порошенко з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року.

Актрису «Дизель Шоу» Маріанну Поплавську, яка загинула в дорожньо-транспортній пригоді 20 жовтня, посмертно нагороджено орденом «За заслуги»» III ступеня.

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Про це йдеться в указі президента Петра Порошенка №404/2018 «Про відзначення державними нагородами з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року», розміщеному на сайті глави держави.

Нагородами удостоєно громадян України за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Зокрема, орденами князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджено ректора Київського національного торговельно-економічного університету Мазаракі Анатолія та голову правління акціонерного товариства «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-Бескид» (Львівська область) Олександра Чебаненка.

Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня відзначено Олексія Гладкого (Анатолія) - митрополиту Сарненського і Поліського, керуючого Сарненською єпархією УПЦ (Рівненська область) та Дмитра Дмитрука (Софронія) - митрополита Черкаського і Канівського; Мазепу Ігоря - члена президії громадської організації «Рада національних спільнот України» (м.Київ).

Також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено художнього керівника Національного президентського оркестру Міністерства оборони України Анатолія Молотая, ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Володимира Пономаренка, президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» Петра Таланчука.

Орденом «За заслуги» І ступеня відзначено чотирьох українців, орденом «За заслуги» ІІ ступеня - десятьох, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня - 26 українців, серед них - актрису Поплавську (посмертно).

Крім того, Порошенко нагородив орденом «За мужність» ІІ ступеня учасника Антитерористичної операції Олександра Грищенка, орденом «За мужність»» ІІІ ступеня ще двох учасників АТО - Олександра Ларіна та Олександра Моргуна.

Орденом княгині Ольги нагороджено 12 громадян України, орденом Данила Галицького – трьох осіб.