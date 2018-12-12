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На виставці у Торонто показали динозавра, якому 76 мільйонів років (відео)

10:51, 12 грудня 2018
Наука та IT
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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У Торонто відкривають виставку динозаврів. Одному із головних експонатів 76 мільйонів років. Цього анкілозавра знайшли в американському штаті Монтана 4 роки тому.

Дивом зберігся його скелет та частини м’яких тканин. За життя динозавр важив дві з половиною тони. 

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Теги: #динозавр#виставка