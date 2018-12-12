На виставці у Торонто показали динозавра, якому 76 мільйонів років (відео)
10:51, 12 грудня 2018Наука та IT
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За життя динозавр важив дві з половиною тони.
На виставці у Торонто показали анкілозавра, якому 76 мільйонів років.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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У Торонто відкривають виставку динозаврів. Одному із головних експонатів 76 мільйонів років. Цього анкілозавра знайшли в американському штаті Монтана 4 роки тому.
Дивом зберігся його скелет та частини м’яких тканин. За життя динозавр важив дві з половиною тони.
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