У 2019 році молоді науковці отримають 75 мільйонів гривень на свої проекти

За ці кошти будуть профінансовані не тільки розпочаті раніше роботи, але і 54 нові.

У 2019-му році на фінансування проектів молодих вчених з вишів та наукових установ Міністерства освіти та науки передбачено 75 мільйонів гривень.

Як повідомили у прес-службі МОН, сьогодні Конкурсною комісією з відбору проектів під головуванням заступника міністра освіти і науки Максима Стріхи ухвалено рішення про фінансування наступного року 54 нових проектів молодих вчених. На 2019-й рік для їх впровадження державою передбачено 23 млн гривень.

«За кошти держави молоді вчені проводитимуть дослідження в сфері оборони, енергоощадних технологій, медицини та біотехнологій, нових матеріалів, робототехніки, екології, сільського господарства тощо. Обрані проекти виконуватимуться упродовж трьох років», - йдеться у повідомленні.

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Також, зазначили у МОН, виділено 52 млн гривень на фінансування початих раніше робіт молодих вчених – обраних за конкурсом 2017 року. «На 2019 рік нам вдалося закласти наразі найбільше фінансування проектів молодих науковців – загальна сума на нові та на продовження раніше початих робіт становить 75 млн гривень. Це – 13,2% від загального фінансування МОН проектних наукових робіт. До 2020 року ми плануємо довести бюджет цього конкурсу до 100 млн гривень, адже підтримка молодих вчених – це один з пріоритетів МОН», – відзначив генеральний директор директорату науки МОН Дмитро Чеберкус.

Довідка. Цільовий конкурс для молодих науковців закладів вищої освіти та наукових установ МОН був започаткований та вперше проведений 2016 року. На нього було подано 439 проектів зі 114 закладів. 79 проектів обрали для фінансування. На другий конкурс 2017 року було подано 362 проекти з понад 100 університетів та наукових установ МОН. Переможцями стали 123 проекти.

Українські науковці отримають кошти під проекти з кібербезпеки, знищення хімічних відходів та дослідження Дунаю.