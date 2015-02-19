У США представили аналог зору «Термінатора», створений для сліпих людей

Такий пристрій дасть зір сліпим і дозволить створити вбудований дисплей, який видає інформацію безпосередньо в мозок людини, - аналогічною здатністю володів герой фільму «Термінатор».

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Проект приладу був представлений на конференції по біологічних технологіях, яка зараз проходить в Каліфорнії, повідомляє Red Orbit, пише Lenta.ru.

Кортикальний модем був представлений співробітником DARPA (Агентство з перспективним оборонним науково-дослідним розробкам США) Філіпом Алвельдой (Phillip Alvelda).

Пристрій використовує принципи оптогенетики - управління роботою клітин у живих тканинах з допомогою світлових імпульсів. Світлочутливі білки вводяться в мозок тварин за допомогою генної інженерії, що дозволяє вченим вивчати і з часом керувати нервовою системою.

Кортикальний модем передає інформацію безпосередньо на кору мозку, минаючи інші елементи зорової системи - очі, зорові нерви, латеральне колінчате тіло проміжного мозку. Він не тільки допоможе відновити зір сліпим, але і замінить системи віртуальної і доповненої реальності.

Однак DARPA, яка фінансує проект, поки планує отримати тільки невеликий (кілька сантиметрів у діаметрі) і бюджетний (не дорожче десяти доларів) прилад, який би показував інформацію на віртуальний дисплей розміром з наручний годинник.

Головною перешкодою до створення універсальної машини для безпосереднього контакту з мозком називають саму оптогенетику. Вона вимагає генетичної модифікації ДНК в нейронах, а наслідки цього для здоров'я дуже серйозні - тому поки робота над проектом йде тільки з піддослідними тваринами.