Кук розповів про нові можливості Apple Watch
20:15, 09 березня 2015Наука та IT
2427 0
У Сан-Франциско Apple проводить презентацію під назвою Spring Forward, під час якої глава компанії Тім Кук показує можливості Apple Watch.
REUTERS
За словами глави Apple, за допомогою Apple Watch можна читати імейли, приймати дзвінки, конектити два Apple Watch.
Тім Кук пояснив для чого потрібен саме "розумний годинник", для того, щоб "стежити за подіями, за спортивною командою або новинами. Тому що вони на руці. а не в кишені".
Читайте такожApple представляє нові продукти Як повідомляв УНІАН, смарт-Apple Watch були презентовані у вересні 2014 року. Годинник Apple Watch заміряє основні показники здоров'я користувача. Їх можна використовувати як просунутий спортивний трекер. Зміна режиму годинника змінює інтерфейс.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter