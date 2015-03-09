Кук розповів про нові можливості Apple Watch

За словами глави Apple, за допомогою Apple Watch можна читати імейли, приймати дзвінки, конектити два Apple Watch.

Тім Кук пояснив для чого потрібен саме "розумний годинник", для того, щоб "стежити за подіями, за спортивною командою або новинами. Тому що вони на руці. а не в кишені".

Читайте такожApple представляє нові продукти Як повідомляв УНІАН, смарт-Apple Watch були презентовані у вересні 2014 року. Годинник Apple Watch заміряє основні показники здоров'я користувача. Їх можна використовувати як просунутий спортивний трекер. Зміна режиму годинника змінює інтерфейс.