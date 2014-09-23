Apple може представити нові iPad вже через місяць, а Apple Watch має захист від крадіжок

Як повідомляє Danila Kulesha у своєму відеоблозі, в цей день відбудеться презентація Air2 iPad і iPad Mini третього покоління.

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Також Apple почала підготовку користувачів Android до переходу на фірмові смартфони компанії. При цьому перенесення інформації з Google-фонів пропонується "найбільш зручним" способом.

Крім того, в нових часах Apple Watch виявлена корисна функція, що забезпечує безпеку даних. Система безпеки блокує гаджет, якщо зловмисник зірве його з руки користувача.