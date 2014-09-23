Apple може представити нові iPad вже через місяць, а Apple Watch має захист від крадіжок
12:17, 23 вересня 2014Наука та IT
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Apple представить нове покоління iPad 21 жовтня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в компанії.
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Як повідомляє Danila Kulesha у своєму відеоблозі, в цей день відбудеться презентація Air2 iPad і iPad Mini третього покоління.
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Також Apple почала підготовку користувачів Android до переходу на фірмові смартфони компанії. При цьому перенесення інформації з Google-фонів пропонується "найбільш зручним" способом.
Крім того, в нових часах Apple Watch виявлена корисна функція, що забезпечує безпеку даних. Система безпеки блокує гаджет, якщо зловмисник зірве його з руки користувача.
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