Британія та Італія розгорнули боротьбу за управління найбільшим у світі радіотелескопом

Цей найбільший у світі радіотелескоп (з чутливістю, у 50 разів більшої будь-якого сучасного радіотелескопа) збираються побудувати в ПАР, Австралії і Новій Зеландії. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Nature News.

Прийняття рішення про місце для майданчика очікувалося на минулому тижні. Однак експерти не дійшли одностайності, зазначивши, що Італія і Великобританія пропонують місця, приблизно однаково зручні для управління обсерваторією.

Вибір місця для керуючого майданчика важливий з політичних позицій: саме на ній приймається рішення про розподіл часу спостереження телескопа, а також оперативно вирішуються важливі організаційні питання.

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Італія для керуючого майданчика запропонувала замок в центрі міста Падуя. В якості переваг цього місця італійці відзначають, що в цьому місті розміщуються найсильніший в країні університеті, Падуанская астрономічна обсерваторія (з великим співтовариством учених), а також є розвинена інфраструктура готелів і ресторанів.

Британці ж пропонують використовувати обсерваторію «Джодрелл Бенк», розташовану в графстві Чешир в 45 хвилинах їзди від Манчестера. Незважаючи на загальну віддаленість і більш скромні інфраструктурні можливості, це місце об'єднує висококваліфіковане співтовариство радіоастрономів. Сама обсерваторія «Джодрелл Бенк» володіє одним з найпотужніших радіотелескопів на Землі (з її допомогою проводилися, зокрема, дослідження квазарів).

Загальна площа, яку займе новий радіоінтерферометр, оцінюється в один квадратний кілометр. У його будові беруть участь 11 країн (Канада, Великобританія, Німеччина, Китай, Індія та інші). Вартість створення телескопа оцінюється в більш ніж два мільярди доларів. Будівництво обсерваторії планують почати в 2017 році і завершити в 2023-м.