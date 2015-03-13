Вчені розпізнали найдавніші прикраси у світі

Про нове свідоцтво високорозвиненої культури неандертальців повідомляє Лента.ру з посиланням на журнал PLoS One.

Вісім пазурів орлана-білохвоста були знайдені понад 100 років тому на стоянцы неандертальців поблизу хорватського міста Крапіно. У 2013 році вчені з Хорватії та США ретельно вивчили артефакти (знайдені в запасниках загребського Музею природної історії) і з'ясували, що всі вони були відполіровані. На чотирьох пазурах також виявили надрізи. Ці щербини говорять про те, що кігті (і частина кісток, до яких вони кріпилися) були вирвані з орлиних лап, а потім надягнені на мотузку або сухожилля. Так з них зробили браслет або намисто, вважають вчені.

Це найдавніші прикраси у світовому палеонтологічному літописы. Те, що вони були створені за 80 тисяч років до появи на континенті предків сучасної людини, однозначно вказує на наявність культури у неандертальців, їх здатності до символічного мислення.

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«Дослідження повідомляє нам два важливих факти про розумові здібності неандертальців. По-перше, вони виготовляли символічні об'єкти за тими ж принципами, що і ми. По-друге, - і це набагато важливіше, - вміли робити це в повній ізоляції від кроманьйонців. Схожі кігті, знайдені у Франції і датуються 35 тисячами років, часто наводять приклад того, як неандертальці нам наслідували. Але час і місце артефактів з Крапін свідчать на користь самостійного культурного прогресу палеоантропов», - розповів професор Саймон Андердаун (Simon Underdown) у своєму коментарі до статті.

До останнього відкриття найдавнішими прикрасами у світі вважалися черепашки віком 100 тисяч років, знайдені в Ізраїлі. З них, ймовірно, робили намисто, але володіли цим навиком вже кроманьйонці (сучасні люди).