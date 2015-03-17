Український ринок серверів скоротився на третину

Про це йдеться у повідомленні прес-служби дослідницької компанії IDC.

При цьому у четвертому кварталі 2014 року ринок серверів України скоротився на 43% - до 15,11 млн дол.

Згідно з повідомленням, поставки серверів архітектури х86 порівняно з 2013 роком знизилися вдвічі - до 6 тис. штук (у грошовому еквіваленті падіння становило 39,3%).

«У 2014 році компанія HP зберегла лідерство з часткою 34,4%. Далі йдуть Navigator з 14,5% і Dell з 13,7% », - наголошується у повідомленні.

Витрати українських замовників на придбання серверів RISC / EPIC у 2014 році становили 10,3 млн дол., що на 20,8% менше показників 2013 року.

За прогнозами аналітиків IDC, у 2015 році обсяг поставок серверів усіх архітектур збережеться на рівні минулого року.

Читайте такожApple інвестує 1,7 млрд євро в "зелені" дата-центри в Ірландії та Данії«У другому півріччі можливий старт кількох проектів у державному секторі, які, однак, не матимуть істотного впливу на стан ринку у цілому», - повідомляють в компанії.

Як повідомляв УНІАН, поставки серверів усіх архітектур на український ринок у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротилися на 16,3%, що у цінах кінцевих користувачів становило 68,7 млн дол.

Довідка УНІАН. IDC (International Data Corporation, США) - аналітична та консалтингова компанія. Понад 1000 аналітиків IDC у 110 країнах вивчають технології, тенденції та можливості ІТ-галузі на світовому, регіональному та місцевому рівнях.

Компанія має представництво в Україні.